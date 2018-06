Muller kämpft sich gegen Shapovalov zum Sieg

Gilles Muller konnte sich in der ersten Runde des Rasenturniers im Londoner Stadtteil Queens auf seine große Stärke verlassen: das Aufschlagspiel. Die Nummer 46 der Welt aus dem Großherzogtum setzte sich im Auftaktmatch am Montag gegen den Kanadier Denis Shapovalov (23.) in zwei Sätzen durch und zog in die zweite Runde ein.

In beiden Durchgängen ging es bis zum Tiebreak – und «Mulles» bewies einmal mehr, dass das Entscheidungsspiel zu seinen Paradedisziplinen zählt. 7:6 (9:7) und 7:6 (8:6) hieß es am Ende aus Sicht des Luxemburgers. In der zweiten Runde könnte Muller auf den Kroaten Martin Cilic treffen. Der Weltranglisten-Sechste spielt in Runde eins gegen Fernando Verdasco aus Spanien. Cilic und Muller standen sich zuletzt im Viertelfinale von Wimbledon gegenüber. Der Kroate entschied die Partie im vergangenen Jahr für sich.

(sw/L'essentiel)