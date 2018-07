Muller kämpft Qualifikant Mmoh nieder

Er hat die erste Hürde überstanden! Gilles Muller steht in Wimbledon in der zweiten Runde. Der 35-jährige Luxemburger gewann am Montag sein Auftaktmatch gegen den Qualifikanten Michael Mmoh in fünf Sätzen.

Muller tat sich gegen die Nummer 119 der Welt aber lange Zeit sehr schwer. Den ersten Satz holte sich «Mulles» mit 7:5. Der zweite Durchgang ging dann mit 6:4 an den Außenseiter. Satz Nummer drei war sehr umkämpft. Der Luxemburger zeigte aber seine Nervenstärke und holte sich diesen im Tiebreak mit 7:6 (9:7). Im vierten Durchgang hatte Muller aber wieder einen Hänger und gab ihn mit 3:6 ab.

Die Entscheidung musste also im fünften Satz fallen. Und hier war Muller plötzlich hellwach. Nach 18 Minuten führte der Linkshänder mit 5:0 und sicherte sich den Durchgang schließlich mit 6:1.

(hej/L'essentiel)