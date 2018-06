Mandy Minella erreicht das Finale von Essen

Mandy Minella könnte in Essen ihr zweites Turnier nach ihrer Babypause gewinnen. Die Escherin setzte sich am Freitag beim ITF-Sandplatzturnier im Halbfinale gegen die Lokalmatadorin Lena Rüffel in drei Sätzen durch. Die Weltranglisten 334. aus Luxemburg siegte am Ende mit 3:6, 6:3 und 6:3.

Im Finale trifft sie auf Cindy Burger (308.) aus den Niederlanden. Erst im April hatte Minella das Turnier in Santa Margherita di Pula gewonnen.

(sw/L'essentiel)