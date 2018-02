Mavericks kassieren fünfte Pleite in Folge

Artikel per Mail weiterempfehlen

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Die Texaner mussten sich am Mittwoch (Ortszeit) bei den Phoenix Suns mit 88:102 (46:57) geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger erzielte 14 Punkte und holte zehn Rebounds. Landsmann Maxi Kleber kam auf zwei Punkte und sechs Rebounds. Die Mavs liegen mit 16 Siegen und nun 36 Niederlagen auf dem letzten Platz im Westen.

Jungstar Dennis Schröder kassierte mit den Atlanta Hawks ebenfalls eine Pleite. Das Team aus Georgia verlor in eigener Halle gegen die Charlotte Hornets 110:123 (52:64). Der 24-jährige Braunschweiger erzielte 13 Punkte und verteilte neun Assists. Atlanta ist mit 15 Siegen und 36 Niederlagen das schlechteste Team der gesamten Liga.





Die Boston Celtics und Daniel Theis deklassierten die New York Knicks mit 103:73 (50:45). Der 25-jährige Nationalspieler erzielte acht Punkte und holte sechs Rebounds beim Heimsieg seiner Mannschaft. Bostons Terry Rozier überzeugte mit 17 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists. Mit 37 Siegen und 15 Niederlagen sind die Celtics weiterhin das Topteam in der Eastern Conference.

Orlando Magic - Los Angeles Lakers 127:105Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 105:101Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 110:123Cleveland Cavaliers - Miami Heat 91:89Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 116:108Boston Celtics - New York Knicks 103:73Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 124:108Phoenix Suns - Dallas Mavericks 102:88

(L'essentiel/dpa)