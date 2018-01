Westbrook zerlegt die Sixers in zweiter Halbzeit

In einer packenden Partie in der nordamerikanischen NBA haben die Oklahoma City Thunder am Montag die Philadelphia 76ers mit 122:112 geschlagen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit kam Russell Westbrook aufseiten der Thunder im zweiten Durchgang mächtig ins Rollen. Der amtierende MVP erzielte am Ende 37 Punkte, holte neun Rebounds und lieferte 14 Assists. Westbrook war es auch, der in den Schlussminuten mit fünf Punkten die ansonsten total ausgeglichene Partie für sein Team entschied. Bei Philadelphia überzeugte Joel Embiid mit 27 Punkten und zehn Rebounds.

Die Chicago Bulls haben mit dem Deutschen Paul Zipser einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Playoffs erlitten. Der sechsfache Champion unterlag am Montag den Milwaukee Bucks mit 96:110 (42:61) und kassierte die vierte Niederlage in Serie. Mit einer Bilanz von 18:31-Erfolgen wächst der Rückstand auf die begehrten Ränge wieder auf sechs Siege an. Ex-Bayern-Profi Zipser kam im vierten Viertel zu einem Kurzeinsatz und blieb ohne Punkte. Bucks-Star Giannis Antetokounmpo wurde mit 27 Zählern Top-Scorer der Partie.

NBA, Ergebnisse:

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 96:110

Houston Rockets – Phoenix Suns 113:102

New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers 103:112

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 121:104

Toronto Raptors – Los Angeles Lakers 123:111

Oklahoma City Thunder – Philadelphia 76ers 122:112

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 113:98

