Kevin Durant knackt die magische Marke

Der 29 Jahre alte Kevin Durant erreichte im Trikot der Golden State Warriors als zweitjüngster Spieler nach LeBron James und als 44. Basketballer in der NBA überhaupt die Marke von 20.000 Punkten. Durant benötigte bei der 106:125-Niederlage gegen die Los Angeles Clippers lediglich 16 Minuten, um die fehlenden 25 Punkte zu erzielen. Am Ende kam er auf 40 Zähler.

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Texaner gewannen am Mittwoch (Ortszeit) bei den Charlotte Hornets 115:111 (59:52). Der 39-jährige Deutsche verwandelte acht seiner 16 Wurfversuche und kam am Ende auf 19 Punkte. Landsmann Maxi Kleber steuerte vier Punkte bei. Mit 15 Siegen und 28 Niederlage liegen die Mavericks aktuell auf dem viertletzten Platz in der Western Conference.

Der deutsche Jungstar Dennis Schröder war mit den Atlanta Hawks ebenfalls auswärts erfolgreich. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück gewann das Team aus Georgia gegen die Denver Nuggets 110:97 (54:46). Der 24-jährige Braunschweiger war mit 19 Punkten bester Werfer der Hawks, zusätzlich verbuchte er zehn Assists. Für den Nationalspieler war es das dritte Double-Double der Saison. Atlanta bleibt jedoch mit elf Siegen und 30 Niederlagen das schlechteste Team der gesamten Liga.

Deutschlands Nationalspieler Paul Zipser und die Chicago Bulls besiegten die New York Knicks knapp mit 122:119 (48:52) nach doppelter Verlängerung. Der 23-jährige Zipser blieb ohne Punkte beim Auswärtserfolg seines Teams. Matchwinner auf der Seite der Bulls war der Finne Lauri Markkanen (33 Punkte/10 Rebounds). Der 2,13-Meter-Hüne konnte zudem acht Dreier im Spiel verwandeln. Chicago belegt mit 15 Siegen und 27 Niederlagen den drittletzten Platz im Osten.

Ergebnisse NBA, 10. Januar

Charlotte - Dallas 111:115

Indiana - Miami 106:114

Washington - Utah 104:107

Brooklyn - Detroit 80:114

New York - Chicago 119:122 n. 2. V.

Houston - Portland 121:112

Memphis - New Orleans 105:102

Milwaukee - Orlando 110:103

Minnesota - Oklahoma City 104:88

Denver - Atlanta 97:110

Golden State - Los Angeles Clippers 106:125

11. Januar

Philadelphia - Boston

Toronto - Cleveland

Sacramento - Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers - San Antonio

