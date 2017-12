Nowitzki und Dallas holen zweiten Sieg hintereinander

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner setzten sich am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Indiana Pacers mit 98:94 (53:54) durch. Der 39-jährige Würzburger verwandelte sieben seiner zehn Wurfversuche und war mit 15 Punkten Dallas punktbester Spieler, zusätzlich holte er sieben Rebounds. Landsmann Maxi Kleber steuerte fünf Punkte und fünf Rebounds zum Auswärtssieg der Mavericks bei. Bei den Gastgebern überzeugte Lance Stephenson mit 16 Punkten und 15 Rebounds. Mit elf Siegen und 25 Niederlagen liegt Dallas auf dem vorletzten Platz in der Western Conference.

Nationalspieler Dennis Schröder verbuchte mit den Atlanta Hawks ebenfalls den zweiten Sieg hintereinander. Das Team aus dem US-Staat Georgia besiegte die Washington Wizards vor heimischer Kulisse 113:99 (55:57). Der 24-jährige Braunschweiger führte sein Team mit 21 Punkten und sieben Assists an. Washingtons John Wall kam auf 10 Punkte und 11 Assists. Atlanta belegt mit neun Siegen aus 34 Spielen den letzten Platz im Osten.

Celtics weiter Tabellenführer

Die Boston Celtics verteidigten mit einem 102:91 (60:44)-Auswärtserfolg gegen die Charlotte Hornets die Tabellenführung in der Eastern Conference. Nationalspieler Daniel Theis erzielte nur zwei Punkte. Al Horford war mit 20 Punkten und 11 Rebounds der Leistungsträger im Team der Celtics. Charlottes Dwight Howard (12 Punkte/17 Rebounds) verbuchte ebenfalls ein Double-Double.

Mit 92:87 (49:52) triumphierten die Chicago Bulls in eigener Halle gegen die New York Knicks. Nationalspieler Paul Zipser erzielte acht Punkte. Chicago liegt mit zwölf Siegen im Mittelfeld der Eastern Conference.

NBA, Ergebnisse:

Charlotte Hornets - Boston Celtics 91:102

Indiana Pacers - Dallas Mavericks 94:98

Atlanta Hawks - Washington Wizards 113:99

New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 128:113

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 128:125 n.V.

Chicago Bulls - New York Knicks 92:87

Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors 124:107

Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 109:95

Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 99:109

Golden State Warriors - Utah Jazz 126:101

(L'essentiel/dpa)