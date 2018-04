Warriors gewinnen erneut gegen San Antonio

Die Golden State Warriors haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA den zweiten Heimsieg in Folge gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich am Dienstag mit 116:101 (47:53) gegen die San Antonio Spurs durch. Kevin Durant (32 Punkte) und Klay Thompson (31 Punkte) waren erneut die Leistungsträger beim Heimerfolg ihrer Mannschaft. Bei den Texanern überzeugte LaMarcus Aldridge mit 34 Punkten und zwölf Rebounds. In der Best-of-Seven-Serie liegt Golden State mit 2:0 in Führung. Spiel drei wird am Donnerstag in San Antonio ausgetragen.

Die Miami Heat konnten ihre Erstrunden-Serie ausgleichen. Das Team aus Florida besiegte die Philadelphia 76ers 113:103 (56:42). Der 36-jährige Dwyane Wade führte die Heat mit 28 Punkten zum Auswärtssieg gegen die 76ers. Für Philadelphia war Rookie Ben Simmons mit 24 Punkten am erfolgreichsten. In der Best-of-Seven-Serie steht es 1:1. Das dritte Spiel ist für Donnerstag in Miami angesetzt.

NBA-Playoffs, Ergebnisse:

Philadelphia 76ers – Miami Heat 103:113

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 116:101



(L'essentiel/dpa)