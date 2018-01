Das war eine enge Kiste: Die Boston Celtics verbuchten in der NBA am Montag (Ortszeit) einen knappen 111:110 (56:45)-Auswärtserfolg bei den Denver Nuggets. Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis steuerte elf Punkte, vier Assists und drei Rebounds zum Erfolg seines Teams bei. Celtics-Superstar Kyrie Irving war mit 27 Zählern der Topscorer im Spiel. Boston bleibt mit 36 Siegen und 15 Niederlagen weiterhin das Topteam im Osten.

Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks dagegen die vierte Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner mussten sich den Miami Heat mit 88:95 (46:51) geschlagen geben. Der 39-jährige Nowitzki erzielte bei der Heimniederlage zehn Punkte und holte sechs Rebounds. Landsmann Maxi Kleber verbuchte neun Punkte. Rookie-Aufbauspieler Dennis Smith Jr. überzeugte mit 14 Punkten und zehn Rebounds. Bei den Gästen aus Florida war Center Hassan Whiteside mit 25 Punkten und 14 Rebounds am erfolgreichsten. Dallas liegt mit 16 Siegen und 35 Niederlagen auf den vorletzten Platz in der Western Conference.

Jungstar Dennis Schröder feierte mit den Atlanta Hawks nach zuletzt drei Niederlagen in Serie einen Heimsieg. Das Team aus Georgia besiegte die Minnesota Timberwolves 105:100 (55:58). Der 24-jährige Braunschweiger erzielte 18 Punkte und verteilte elf Assists. Minnesotas Karl-Anthony Towns verbuchte mit 15 Punkten und 13 Rebounds ebenfalls ein Double-Double im Spiel. Atlanta belegt mit 15 Siegen und 35 Niederlagen den vorletzten Platz in der Eastern Conference.

Griffin kehrt Clippers den Rücken

Spektakulärer Wechsel: Blake Griffin wird US-Medienberichten zufolge künftig für die Detroit Pistons auf Punktejagd gehen. Wie der US-Sportsender ESPN am Dienstag berichtete, einigten sich die Los Angeles Clippers und das Team aus der US-Autostadt auf einen Wechsel des 28-Jährigen. Im Gegenzug erhalten die Clippers Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanović sowie zwei Draft-Picks von den Pistons. Neben Griffin geben die Kalifornier auch Brice Johnson und Willie Reed an den Liga-Konkurrenten aus der Eastern Conference ab.

Griffin, der von den Clippers im NBA-Draft 2009 an erster Stelle gezogen wurde, kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 22,6 Punkte, 7,9 Rebounds und 5,4 Assists pro Spiel. Der fünfmalige NBA-Allstar unterschrieb im vergangenen Sommer einen neuen mit 171 Millionen Dollar dotierten Fünfjahresvertrag in Los Angeles. Die Clippers liegen mit einer Bilanz von 25 Siegen und 24 Niederlagen aktuell auf dem neunten Platz in der Western Conference. Die Pistons belegen mit 22 Siegen und 26 Niederlagen den neunten Platz im Osten.

NBA, Ergebnisse

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 105:96

Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 105:100

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 107:95

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 120:109

Dallas Mavericks - Miami Heat 88:95

Denver Nuggets - Boston Celtics 110:111

(L'essentiel/dpa)