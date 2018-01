Boston und Theis verlieren erneut in eigener Halle

Artikel per Mail weiterempfehlen

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA die dritte Heimniederlage in Folge kassiert. Das Topteam der Eastern Conference verlor am Montag gegen die Orlando Magic 95:103 (59:58).

Der 25-jährige Theis erzielte vier Punkte und holte fünf Rebounds. Celtics-Superstar Kyrie Irving verbuchte 40 Punkte und holte sieben Rebounds. Bei den Gästen aus Florida war Elfrid Payton mit 22 Punkten am erfolgreichsten. Aaron Gordon steuerte elf Punkte und 13 Rebounds zum Auswärtssieg seiner Mannschaft bei. Trotz der Niederlage bleibt Boston mit 34 Siegen und 13 Niederlagen weiter Tabellenführer im Osten.

Boston Celtics – Orlando Magic 95:103

Los Angeles Lakers – New York Knicks 127:107

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 100:101

San Antonio Spurs – Indiana Pacers 86:94



(L'essentiel/dpa)