Dallas unterliegt Titelverteidiger nur knapp

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA den fünften Sieg in Folge verpasst. Die Texaner mussten sich am Mittwoch (Ortszeit) gegen Titelverteidiger Golden State Warriors knapp mit 122:125 (61:67) geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger erzielte zwölf Punkte und holte acht Rebounds. Landsmann Maxi Kleber kam auf fünf Punkte in der Heimniederlage.

Die Gäste aus Kalifornien konnten sich auf ihre Leistungsträger verlassen. Stephen Curry (32 Punkte), Kevin Durant (25 Punkte), Klay Thompson (25 Punkte) und Draymond Green (18 Punkte) erzielten zusammen 100 Punkte. Der 29-jährige Curry versenkte zudem drei Sekunden vor dem Ende der Partie den entscheidenden Dreier. Mit 13 Siegen und 26 Niederlagen belegt Dallas aktuell den viertletzten Platz in der Western Conference.

Theis siegt mit Celtics

Nationalspieler Daniel Theis verbuchte mit den Boston Celtics im Spitzenspiel der Eastern Conference hingegen einen Sieg. Das Team aus dem US-Staat Massachusetts besiegte Vizemeister Cleveland Cavaliers 102:88 (55:47). Der 25-jährige Theis erzielte sechs beim Heimsieg seines Teams. Bei den Gästen aus Cleveland überzeugte Superstar LeBron James mit 19 Zählern. Die Celtics liegen mit 31 Siegen und 10 Niederlagen weiter an der Spitze im Osten.

Paul Zipser und die Chicago Bulls zogen im Heimspiel gegen die Toronto Raptors mit 115:124 (59:56) den Kürzeren. Der 23-jährige Zipser kam auf vier Punkte. DeMar DeRozan führte die Gäste aus Kanada mit 35 Punkten zum Erfolg. Nach der dritten Niederlage hintereinander belegt Chicago mit 13 Siegen und 25 Niederlagen den drittletzten Platz in der Eastern Conference.

(L'essentiel/dpa)