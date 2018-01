Warriors gewinnen Topspiel gegen Cleveland erneut

Wie zuletzt am Weihnachtstag setzte es für die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen NBAgegen die Golden State Warriors auch am Dienstag eine Niederlage. Maßgeblichen Anteil am Sieg des Meisters hatten am Ende Kevin Durant (32 Punkte) und Stephen Curry (23 Punkte).

Für die Cavaliers, deren bester Werfer LeBraon James mit 32 Zählern war, lief zunächst alles nach Plan. Nach einer 37:35-Führung nach dem ersten Viertel, baute der Vizemeister seinen Vorsprung in der Folge bis auf neun Zähler aus. Die Warriors ließen sich allerdings nie wirklich abschütteln und übernahmen nach der Halbzeit die Führung– vor allem dank Steph Curry und Kevin Durant, die nun aufdrehten. Ein letztes Aufbäumen von James im Schlussviertel brachte nicht die erneute Wende, sodass der 13. Auswärtssieg der Warriors in Folge nicht mehr in Gefahr geriet.

Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks einen knappen Heimsieg gefeiert. Das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia besiegte die San Antonio Spurs 102:99. Der 24-Jährige kam auf 26 Punkte, sieben Assists und fünf Rebounds. Bei den Gästen aus Texas war LaMarcus Aldridge mit 25 Zählern am erfolgreichsten. Mit zwölf Siegen und 31 Niederlagen belegen die Hawks aktuell den vorletzten Platz in der Eastern Conference.

NBA, Ergebnisse:

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 107:118

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 117:111

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 95:104

Atlanta Hawks – San Antonio Spurs 102:99

Brooklyn Nets – New York Knicks 104:119

Chicago Bulls – Miami Heat 119:111

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 123:114

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 95:88

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 108:118

Utah Jazz – Indiana Pacers 94:109

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 113:102

