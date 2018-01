Hawks und Mavericks verbuchen Heimsiege

Artikel per Mail weiterempfehlen

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt drei Niederlagen einen Sieg gefeiert. Die Texaner setzten sich am Montag Dienstag klar mit 98:75 (53:37) gegen die Washington Wizards durch. Der 39-jährige Würzburger erzielte acht Punkte und holte neun Rebounds beim Heimerfolg der Mavs. Landsmann Maxi Kleber kam auf drei Punkte und vier Rebounds. Harrison Barnes (20 Punkte/10 Rebounds) überzeugte aufseiten der Gastgeber mit einem Double-Double. Dallas liegt mit 16 Siegen und 31 Niederlagen auf dem vorletzten Platz in der Western Conference.

Jungstar Dennis Schröder verbuchte mit den Atlanta Hawks ebenfalls einen Heimerfolg. Das Team aus Georgia besiegte die Utah Jazz 104:90 (42:41). Der 24-jährige Braunschweiger führte sein Team mit 20 Punkten zum dritten Sieg aus den letzten vier Spielen. Mit 14 Siegen und 32 Niederlagen befinden sich die Hawks auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference.

Die Chicago Bulls kassierten ohne den nicht eingesetzten Nationalspieler Paul Zipser eine knappe Auswärtsniederlage. Nach zweifacher Verlängerung mussten sich die Bulls den New Orleans Pelicans mit 128:132 (114:114, 48:54) geschlagen geben. Pelicans-Center DeMarcus Cousins war mit 44 Punkten, 24 Rebounds und zehn Assists der Matchwinner im Spiel. Anthony Davis steuerte 34 Punkte zum Heimsieg seines Teams bei. Chicago belegt mit 18 Siegen und 29 Niederlagen den viertletzten Platz im Osten.

NBA, Ergebnisse:

Charlotte Hornets – Sacramento Kings 112:107

Atlanta Hawks – Utah Jazz 104:90

Houston Rockets – Miami Heat 99:90

Memphis Grizzlies 105:101

Milwaukee Bucks – Phoenix Suns 109:105

New Orleans Pelicans – Chicago Bulls 123:128

Dallas Mavericks – Washington Wizards 98:75

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 104:101

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 118:126



(L'essentiel/dpa)