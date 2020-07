Das Nationalstadion hat nun auch einen Namen

Nun ist die Katze aus dem Sack. Das neue Nationalstadion in Kockelscheuer heißt schlicht und ergreifend «Stade de Luxembourg». Das lange gehütete Geheimnis wurde am Donnerstagmorgen bei einer Begehung gelüftet. Das rund 76 Millionen teure Stadion, in dem nicht nur Fußball, sondern auch Rugby gespielt werden soll, wird etwa 10.000 Zuschauer fassen können.

Eigentlich sollte die neue Festung der «Rout Léiwen» im Herbst 2020 eröffnet werden. Die Corona-Pandemie hat diese Pläne allerdings durchkreuzt. Nun soll die Arena im März 2021 eingeweiht werden – wenn alles nach Plan verläuft mit einem Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Auf der Baustelle geht es voran. «Es müssen noch ein paar letzte Handgriffe vorgenommen werden. Durch die Pandemie haben sich einige Lieferungen verzögert. Im Oktober wollen wir fertig sein, dann wird zwei Monate lang alles auf Herz und Nieren geprüft. Vor dem Eröffnungsspiel wollen wir noch eine öffentliche Begehung anbieten, damit die Bürger das Stadion sehen können», sagte die Luxemburger Bürgermeisterin Lydie Polfer.

(nm/L'essentiel)