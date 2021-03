«Rout Léiwen» treffen in Ungarn auf Katar

Ursprünglich war das Freundschaftsspiel der «Rout Léiwen» gegen Katar in Luxemburg geplant, wurde dann nach Wien verschoben und findet nun im ungarischen Debrecen statt, wie der Luxemburger Fußballverband (FLF) mitteilte. Grund für den erneuten Stadionwechsel sind die Reisebeschränkungen zwischen Österreich und Irland, wo die Luxemburger Mannschaft drei Tage später ein WM-Qualifikationsspiel bestreiten soll.

Zwei Freundschaftsspiele gegen Katar waren in das Qualifikationsprogramm für die WM 2022 aufgenommen worden, um dem zukünftigen Gastgeberland eine Vorbereitung zu ermöglichen. Das zweite Spiel ist für den 7. September in Luxemburg angesetzt. Es soll im Stade de Luxembourg stattfinden, das nicht wie geplant am 30. März gegen Portugal eingeweiht werden kann.

(Tom Vergez/L'essentiel)