Kosovo könnte Luxemburg zur EM verhelfen

Wer hätte das gedacht? Als Neuzugang auf der internationalen Bühne fordert das Kosovo am Dienstagabend England als Kandidaten für die Qualifikation zur Euro 2020 heraus um den zweiten Platz in Gruppe A nach den Siegen gegen Bulgarien und die Tschechischen Republik. Und ganz Luxemburg wird hinter dem kleine Balkanland stehen. Der Grund: Wenn sich das Kosovo für die EM qualifiziert, würde das die Roten Löwen direkt in die Playoffs katapultiert.

Die Kosovaren zeigten sich im Southampton's St Mary's Stadion mit einer Serie von 14 Spielen ungeschlagen, darunter der Gewinn ihrer Gruppe D. Eine Leistung, die den Aufstieg in Gruppe C sicherstellt. Vor allem aber eröffnet es den Zugang zu den Playoffs für die EM 2020. So gehört das Kosovo zu den vier Gruppensiegern, die im März 2020 gegeneinander antreten. Dann wird entschieden ob Georgien, Mazedonien, Weißrussland oder eben das Kosovo bei der EM mitspielen darf.

Es sei denn – und hier wird es für Luxemburg interessant – es gelingt einem der Teams, sich direkt zu qualifizieren. Nur der Kosovo könnte das noch schaffen. Und in diesem Fall würde die Mannschaft von Luc Holtz als Zweitbester der Gruppe D für die Playoffs aufgestellt.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)