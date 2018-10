Luxemburger sind die Ballermänner in Liga D

Solche Zeiten haben die Luxemburger Fußballfans noch nie erlebt. Mit F91 Düdelingen steht ein Team in der Europa League und auch die Nationalmannschaft schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Dank der neuen Nations League trifft das Team um Nationaltrainer Luc Holtz ausschließlich auf Gegner auf Augenhöhe. Und von den kleineren Teams zählen die Roten Löwen mittlerweile schon zu den größeren.

Das beweist auch ein Blick in die Statistik der Uefa. Nach vier Spieltagen hat das Großherzogtum bereits zehn Tore auf dem Konto. Kein Team in Liga D hat mehr Treffer erzielt. Sie stehen damit derzeit sogar an der Spitze aller Teilnehmer der Nations League. Allerdings haben die Mannschaften der höheren Ligen erst zwei oder drei Partien absolviert. Diese Rechnung geht also nicht auf.

Aber auch so beeindrucken die Zahlen im Vergleich mit den anderen Mannschaften der untersten Klasse. Danel Sinani steht mit drei Toren unter den besten Torjägern der Nations League. Aber auch die Defensivarbeit kann sich sehen lassen. In vier Spielen kassierte die Abwehr um Maxime Chanot erst einen Gegentreffer. Dieser sorgte beim 0:1 in Weißrussland auch für die einzige Niederlage.

Die Chance zur Revanche und zum vorzeitigen Gruppensieg gibt es am 15. November. Dann empfängt Luxemburg die Weißrussen zum Rückspiel im Stade Josy Barthel.

(hej/L'essentiel)