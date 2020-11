Rodrigues positiv getestet – Moris wohl auch

Die ohnehin schon ersatzgeschwächte Fußball-Nationalmannschaft muss am Dienstagabend auf zwei weitere Spieler verzichten: Gerson Rodrigues und Anthony Moris haben nach einem Coronatest in Quarantäne begeben.

Das teilte der luxemburgische Fußballverband FLF am Dienstagnachmittag in einem Communiqué mit. Sie fallen damit für das entscheidende Spiel in der Nations League gegen Aserbaidschan am Dienstagabend (20.45 Uhr) aus. Rodrigues sei positiv getestet worden, bei Moris gehe man davon aus.

Alle anderen Spieler und Mitarbeiter seien negativ getestet worden, hieß es in der Erklärung. In Absprache mit dem Gesundheitsministerium hat die FLF beschlossen, die beiden Spieler sofort zu isolieren. Das Spiel findet dennoch wie geplant statt. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr vor maximal 100 Zuschauern statt.

(sw/L'essentiel)