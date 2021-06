Luxemburg kämpfte tapfer beim EM-​​Test

Luxemburg konnte sich im ersten Freundschaftsspiel der Saison am Mittwoch lange gegen die norwegische National-Elf behaupten. Erst in der 91. Minute scheiterten die «Rout Léiwen» gegen Erling Haalands Befreiungsschlag. Die Norweger hatten bis zu ihrem Last-Minute-Treffer keinen Weg an der Verteidigung der luxemburgischen Elf vorbei gefunden. Die einzige klare Chance hatte Haaland mit einem Kopfball, den Anthony Moris glänzend parierte (55.).

Das Spiel sollte eigentlich in Norwegen ausgetragen werden, wurde aber aufgrund von Gesundheitsmaßnahmen in dem skandinavischen Land in Malaga, im Süden Spaniens, ausgetragen. Luxemburg bestreitet am Sonntag (18 Uhr) im Josy-Barthel-Stadion ein zweites Freundschaftsspiel gegen Schottland.

(L'essentiel)