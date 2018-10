Luxemburg will die Vorentscheidung in Gruppe 2

Rein sportlich gesehen ist die Nations League für die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft ein attraktiver Wettbewerb. Die Zeiten, in denen die «Roud Léiwen» mit 0:8 in Schweden untergingen oder in der WM-Qualifikation 2012 beim 0:6 gegen Israel ohne Chancen waren, scheinen in sich dem neuen Wettbewerb nicht zu wiederholen.

In der Liga D kann die FLF-Elf mehr als nur mithalten: Nach dem 4:0-Erfolg gegen Moldawien zum Auftakt, ließ die Mannschaft von Trainer Luc Holtz einen 3:0-Sieg in San Marino folgen. In der Tabelle der Gruppe 2 steht Luxemburg derzeit mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 7:0 steht an der Spitze.

Spaghetti sind diesmal nicht der Gegner

Das Spiel gegen Weißrussland, das am Freitag um 20.45 Uhr in Minsk angepfiffen wird, war in der WM- oder EM-Qualifikation üblicherweise ein Kellerduell. In der Nations League avanciert es allerdings zum Topspiel: Die Weißrussen stehen mit vier Punkten auf Platz zwei. Mit einem Sieg könnten die Roten Löwen ihren Vorsprung ausbauen und eine Vorentscheidung in der Gruppe herbeiführen. Die jüngsten Ergebnisse sprechen für die Kicker aus dem Großherzogtum. Vor fast genau zwei Jahren holte Luxemburg in Borrisow ein 1:1-Unentschieden, im vergangenen Jahr setzten sie sich im Stade Josy Barthel mit 1:0 durch.

Vor dem Spiel plagen Holtz keine personellen Probleme. Maxime Chanot, Laurent Jans Aurélien Joachim und Christopher Martins sind allesamt fit. Keine Neuigkeiten gibt es dagegen von Dany Moty (Virtus Entella) und Ryan Johansson (Bayern München). Beide haben sich noch nicht entschieden, ob sie künftig für Luxemburg auflaufen wollen.

Gegen Weißrussland überlässt die FLF nichts dem Zufall. So engagierte der Verband für die Reise einen eigenen Koch. «Wir wollten eben unsere Vorkehrungen treffen» sagt Holtz. 2015 hatte eine verdorbene Bolognese-Soße in Weißrussland einen Großteil der «Roud Léiwen» auf die Bretter geschickt. 16 Spieler klagten damals nach dem Verzehr der Spaghetti über Magen-Darm-Probleme.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)