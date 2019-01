Legia Warschau sortiert Chris Philipps aus

Chris Philipps wird nicht mit Legia Warschau ins Trainingslager nach Portugal reisen. Der polnische Erstligist strich den luxemburgischen Nationalspieler aus seinem Kader uns setzte ihn auf die Transferliste. Das Tageblatt hatte zuerst darüber berichtet.

Der 24 Jahre alte Philipps wechselte am 1. Februar 2018 nach Polen und steht noch bis zum 31. Dezember 2019 bei Legia unter Vertrag. In der vergangenen Saison holte er mit dem Verein das Double aus Pokal und Meisterschaft. In der aktuellen Spielzeit läuft es für Philipps jedoch weniger gut. Nachdem Ricardo Sá Pinto das Amt des Trainers übernommen hatte, war der Defensivspieler häufig nur noch zweite Wahl. In der Qualifikation zur Europa League scheiterte Philipps zudem mit den Warschauern am luxemburgischen Meister F91 Düdelingen.

26 zawodników znalazło się w kadrze Legii Warszawa na zimowe zgrupowanie w portugalskiej Troi, zaczynamy! #LegiaTroia pic.twitter.com/Q8wrigSRik — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 7. Januar 2019

(L'essentiel)