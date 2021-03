Wenn das luxemburgische Team unterwegs ist, ist er nie weit weg. Luis Da Costa, seit Ende 2015 der Spiel-Manager der «Rout Léiwen», ist einer dieser unsichtbaren Menschen, die für den reibungslosen Ablauf von Fußballspielen unerlässlich sind. Seine Aufgabe ist es, alles rund um die Spiele der Nationalmannschaft vorzubereiten und als Bindeglied zwischen der UEFA, Luxemburg und dem Gegner zu fungieren. Mal unterhält er sich mit dem Busfahrer, mal schickt er Berichte an das europäische Gremium. «Ich kümmere mich um alles Unerwartete», erzählt der 32-Jährige, der in Straßburg Wirtschaft studiert hat.

Am Samstagmorgen, nur wenige Stunden vor dem Spiel gegen Irland, war er im Aviva Stadium, um die Details für den Abend zu besprechen. «Vor jedem Spiel treffen wir uns mit den Vertretern der anderen Mannschaft und der UEFA. Wir sind uns in vielen Dingen einig, zum Beispiel bei der Farbe der Mannschaftstrikots, den Schiedsrichtern und den Balljungen. Wir entscheiden auch, wann jede Mannschaft im Stadion ankommt, wann sie das Spielfeld betritt und wir wählen sogar ein Datum, falls das Spiel verschoben werden muss», so Da Costa.

Bei der Organisation eines Spiels muss die UEFA jedes Detail im Zusammenhang mit dem Spiel kennen. «Als zum Beispiel die Spieler von Luxemburg und Irland am Samstag vor dem Anpfiff beschlossen, auf die Knie zu gehen, wurde dies bei der Besprechung vor dem Spiel erwähnt», erklärt er. Gleichzeitig hatte Da Costa aber schon das nächste Spiel gegen Portugal im Kopf. «Während der Heimspiele bin ich noch mehr beschäftigt», sagt Da Costa, der dann zum regelrechten Regisseur des Abends wird. Von dem Moment an, in dem die Spieler im Stadion ankommen, muss alles perfekt sein. «Wenn das Spiel mit mehr als einer Minute Verspätung beginnt, wird es von der UEFA bestraft», sagt der Spiel-Manager.

Wenn eine große Mannschaft wie Portugal nach Luxemburg reist, ist es die Sicherheit rund um das Spiel, die ihm die meiste Arbeit bereitet. «Am Anfang war es ziemlich stressig, aber mit den Jahren habe ich mich daran gewöhnt», sagt Da Costa. Unerwartetes kann immer passieren, wie Ende 2014, als der Luxemburger Fußballverband (FLF) eine Stunde vor dem Spiel Luxemburg-Spanien erfuhr, dass die Sängerin Shakira dem Spiel beiwohnen würde.

(L'essentiel/Nicolas Grellier)