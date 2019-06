«Roud Léiwen» patzen gegen bissige Litauer

Vielleicht waren es die Schreckminuten auf dem Flug nach Vilnius, die Luxemburgs Nationalkickern noch in den Knochen steckten: Am Freitagabend kamen die favorisierten «Roud Léiwen» im EM-Qualispiel gegen Gastgeber Litauen – trotz langem Überzahlspiel – nicht über ein 1:1 hinaus.

Von der ersten Minute an zeigten die Balten, dass sie die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel im Stade Josy Barthel nicht auf sich sitzen lassen wollten. Anthony Moris musste sich gleich zweimal lang machen, um einen frühen Rückstand zu verhindern. Den ersten Treffer des Spiels erzielten dann aber doch die Kicker aus dem Großherzogtum. In der 20. Minute bekam Gerson Rodrigues mit dem Rücken zum Tor im Strafraum den Ball zugespielt, drehte sich blitzschnell um Gegner und eigene Achse und netzte flach unten rechts ein.

Die Gastgeber spielten in der Folge immer aggressiver. Allein in der ersten Halbzeit sammelten sie zwei gelbe Karten, Mikoliunas Saulius musste nach einer roten Karte in der 40 Minute gar den Platz verlassen, bevor es in die Halbzeitpause ging.

Verdienter Ausgleich für bissige Balten

Wer nun glaubte, in Überzahl würden die Luxemburger die drei Punkte nach Hause schaukeln, hatte sich getäuscht. Die Litauer kamen unverändert bissig aus der Kabine und in der 74. Minute durch Arvydas Novikovas zum verdienten Ausgleich. Die 3200 Zuschauer sahen auch danach ein intensiv geführtes Spiel. Die Litauer kassierten auch in der zweiten Halbzeit zweimal Gelb, Modestas Vorobjovas in der vierten Minute der Nachspielzeit sogar Rot. So standen beim Abpfiff nur noch neun Gäste auf dem Platz, die sich über den ersten Punkt in der Qualifikation freuen konnten.

Unangefochten auf Platz 1 der Gruppe B steht die Ukraine, die zeitgleich Serbien mit 5:0 nach Hause schickte. Luxemburg steht trotz des unglücklichen Unentschiedens mit nun 4 Punkten auf dem zweiten Platz, allerdings mit einem Spiel mehr als Portugal.

(Philip Weber/L'essentiel)