Henri und Infantino als Ehrengäste im Stadion

Im brandneuen Nationalstadion in Kockelscheuer und ohne Beschränkung der Zuschauerzahl trifft Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur WM 2022 am Sonntag, 20.45 Uhr, auf die Auswahl Irlands. Auch wenn die «Rout Léiwen» die Endrunde des Turniers in Katar nicht mehr erreichen können, wollen sie sich vor ihren Fans im Stade de Luxembourg noch einmal in guter Verfassung präsentieren.

In der neuen Festung werden gegen Irland zwei besondere Gäste erwartet. Großherzog Henri wird sein erstes Spiel der Nationalmannschaft im neuen Stadion besuchen. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Neben ihm wird Fifa-Präsident Gianni Infantino Platz nehmen, der sich ebenfalls ein Bild vom neuen Stadion machen möchte.

In der Tabelle der Gruppe A steht das Team von Trainer Luc Holtz vor den letzten beiden Spieltagen auf Platz drei hinter Spitzenreiter Serbien und Portugal. Auch wenn Luxemburg den 10-Punkte-Rückstand auf Cristiano Ronaldo und Co. nicht mehr aufholen kann, können sich die Zuschauer auf ein interessantes Spiel freuen: In der Hinrunde behielten die Roten Löwen in Irland die Oberhand und gewannen knapp mit 1:0. Zunächst steht am Donnerstag aber noch das Duell mit Aserbaidschan im Olympiastadion in Baku an. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.

(th/L'essentiel)