Luxemburg will nach Demütigung Reaktion zeigen

Die Ausgangslage ist für die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League vor den dritten Spieltag nicht schlecht. Das Team von Trainer Luc Holtz steht nach einem Sieg gegen Aserbaidschan und einer Niederlage gegen Montenegro auf Platz zwei der Tabelle der Gruppe 1 in Liga C .

Allerdings gibt der Auftritt im Testspiel gegen Liechtenstein – Luxemburg verlor am Mittwoch mit 1:2 gegen die Nummer 180 der Fifa-Weltrangliste – wenig Anlass für Optimismus. Wollen die «Rout Léiwen» am Samstag (15 Uhr) gegen Zypern bestehen und Tabellenplatz zwei festigen, muss die gesamte Mannschaft eine Reaktion zeigen.

Holtz vertraut Delgado

«Normalerweise kommen wir nach solch schwachen Spielen immer gut zurück», sagt Holtz, der am Samstag auf Leandro Barreiro, Gerson Rodrigues und Danel Sinani zurückgreifen kann. Weil der Trainer auf Christopher Martins Pereira (Bauchmuskelverletzung) und Enes Mahmutovic (Coronainfektion) verzichten muss, hat er Gilson Delgado, Mittelfeldspieler bei Fola Esch, nominiert.

Im zweiten Spiel der Gruppe empfängt Montenegro die Mannschaft aus Aserbaidschan, bevor am Dienstag (20.45 Uhr) Luxemburg zu Gast an der Adria ist.

(L'essentiel)