Luxemburg trifft auf Portugal und Serbien

Luxemburg trifft in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022, die ab März nächsten Jahres stattfindet, auf Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo und Serbien. Die Auslosung fand am Montag statt. Auch die Republik Irland und Aserbaidschan sind mit den «Rout Leíwen» in Gruppe A.

«Mit diesen Gegnern werden wir das Stadion sicher dreimal füllen», sagt Nationaltrainer Luc Holtz gegenüber L'essentiel. Er war von der Auslosung begeistert. «Wenn das Stadion voll ist, kann es uns zusätzlich motivieren», sagte er. «Wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen können, werden wir unsere Zähne zeigen und jedes Spiel in vollen Zügen genießen», sagt der Trainer. Das Wichtigste sei, weiterzumachen und Fehler aus den letzten Spielen zu korrigieren, «vor allem unsere mangelnde Effizienz», sagt Holtz. Auch wenn er lieber in eine Gruppe mit sechs Mannschaften gelost worden wäre, «in der es einen Gegner gegeben hätte, der mehr in Reichweite gewesen wäre».

Der amtierende Weltmeister Frankreich wird in Gruppe D gegen die Ukraine, Finnland, Bosnien-Herzegowina mit Miralem Pjanic und Kasachstan antreten. Die Belgier bekommen es unter anderem mit Wales und der Tschechischen Republik zu tun. Deutschland trifft unter anderem auf Rumänien und Island. Der Sieger jeder Gruppe qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft.

Die Qualifikationsgruppen:

(L'essentiel)