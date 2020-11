Luxemburg greift nach dem letzten Strohhalm

Die «Rout Leíwen» stehen vor ihrem wichtigsten Spiel des corona-gebeutelten Jahres 2020. Für das Team von Trainer Luc Holtz geht es um 20.45 Uhr in der Nations League um nicht weniger als den Aufstieg in die Liga B. Ein Ziel, dass Luxemburg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen kann.

Die FLF-Auswahl geht als Tabellenzweiter in den entscheidenden letzten Spieltag. Durch die 1:2-Pleite hatte sie am vergangenen Samstag gegen Zypern den Spitzenplatz an Montenegro verloren, das beim 0:0 einen Punkt in Aserbaidschan geholt hatte.

Das letzte große Spiel im Stade Josy Barthel

Die Ausgangslage gestaltet sich nun folgendermaßen: Gewinnt Montenegro sein Heimspiel gegen Zypern, kann Luxemburg in der Tabelle nicht mehr vorbeiziehen. Spielt der neue Spitzenreiter unentschieden, erobert Luxemburg mit einem Heimsieg im Stade Josy Barthel die Tabellenführung zurück und steigt in Liga B auf. Verliert Montenegro gegen Zypern, reicht der Holtz-Elf dafür sogar ein Unentschieden.

Ausgerechnet vor einem solch wichtigen Spiel ist die Personaldecke bei den Roten Löwen dünn: Olivier Thill, Dirk Carlson und Vahid Selimovic fehlen wegen einer Sperre, der Einsatz von Leandro Barreiro, Mica Pinto, Aldin Skenderovic und Laurent Jans ist fraglich, da allesamt angeschlagen sind. «Unser Spielerpool ist zurzeit leider nicht sehr groß, sodass wir gegebenenfalls unsere Taktik anpassen müssen», sagte Luc Holtz.

Beflügelt werden könnte die Rumpftruppe durch die Tatsache, dass das Duell gegen Montenegro das letzte große Spiel im Stade Josy Barthel wird. Danach zieht die Nationalmannschaft ins neue Stade de Luxembourg in Kockelscheuer um. Auch wenn es nach Ansicht des Trainers «höchste Zeit» wird, endlich in der neuen Festung auflaufen zu können, will sich die Mannschaft sicherlich mit einem Sieg aus ihrem alten Stadion verabschieden.

(Tom Vergez/L'essentiel)