Luxemburg gewinnt dank Thill-​​Doppelpack

Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft hat die Generalprobe zum Auftakt der EM-Qualifikation gemeistert. Die Elf von Trainer Luc Holtz bezwang am Dienstagabend den belgischen Drittligisten Union Saint-Gilloise mit 2:1 in Bissen. Vincent Thill brachte die «Roud Léiwen in der 8. Spielminute durch einen verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung. Etwa zehn Minuten später erzielte er auch das 2:0.

Die Gäste aus Belgien verkürzten nach dem Seitenwechsel durch ein Eigentor von Aldin Skenderovic (53.). Luxemburgs Offensivspieler Aurélien Joachim, der für seinen Club Virton auflief, fehlte Holtz genauso wie Maxime Chanot, der gerade erst aus den Vereinigten Staaten im Luxemburg angekommen war. Am Freitag treffen die Löwen im ersten Qualifikationsspiel zur EM 2020 um 20.45 Uhr auf Litauen.

(L'essentiel)