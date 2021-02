Nationalstadion wird für Portugal-​​Kracher nicht fertig

Das Stade de Luxembourg wird zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Luxemburg und Portugal am 30. März nicht eröffnet. Die Begegnung wird im Stade Josy Barthel ausgetragen, weil das neue Nationalstadion nicht rechtzeitig fertig wird.

Die Uefa-Inspektoren haben das Stadion am 11. und 12. Februar in Augenschein genommen. Dabei ging es hauptsächlich darum, ob die neue Arena den Uefa-Bestimmungen für ein solches Spiel entspricht. Damit diese Freigabe erfolgen können, müsse es zunächst eine Testpartie unter realen Bedingungen geben. Eine solche Partie sei nach Ansicht der Uefa unter Berücksichtigung der noch zu erledigenden Restarbeiten vor dem 30. März nicht möglich, wie die Stadt Luxemburg in einer Pressemitteilung am Montag schreibt.

Netzwerk als Schwachpunkt

Ein Hauptkritikpunkt der Uefa-Beamten: das Computer-Netzwerk der Arena. Auf dem Netzwerk baut sowohl die Videoüberwachung des Stadions, die Zugangskontrolle für die Fans und außerdem das Internet für die Berichterstattung auf. Ohne Netzwerkverbindungen ist auch eine TV-Übertragung aus dem Stadion nur schwerlich möglich. Auch der Brandschutz leidet darunter.

Laut der Stadtverwaltung habe es Tests zu dem Netzwerk gegeben. Diese seien jedoch nicht zufriedenstellend gewesen. Bevor die endgültige Installation der Geräte stattfinden könne, seien, nach Angaben der Stadt, weitere Tests notwendig. Auch die Pandemie habe dazu beigetragen, dass sich die Arbeiten verzögert hätten. Das Projekt schreite jedoch weiter voran, man wolle eine weitere Auswertung nach Ostern machen.

(L'essentiel)