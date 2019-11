Joachim und Bensi kehren in Holtz-​​Kader zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburgs Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz hat am Donnerstag die Liste der 24 Spieler bekanntgegeben, die für die Qualifikationsspiele für die Euro 2020 in Serbien (Donnerstag, 14. November) und gegen Portugal (Sonntag, 17. November), nominiert wurden. Wieder im Aufgebot ist Stürmer Aurélien Joachim, der im Oktober wieder zur ersten Mannschaft von Excelsior Virton in der zweiten belgischen Liga gestoßen ist.

Stefano Bensi (Fola Esch) kehrt ebenfalls in die Nationalmannschaft zurück, während Alessio Curci (Mainz) nicht berücksichtigt wurde. Der Rest der Gruppe ist gegenüber den vergangenen Spielen gegen Portugal (0:3) und Dänemark (0:4) unverändert geblieben.

Der Kader auf einen Blick:

Dan Da Mota (Racing Luxemburg), Leandro Martins (Mainz 05), Stefano Bensi (Fola Esch), Florian Bohnert (Mainz 05), Dirk Carlson (Karlsruher SC), Maxime Chanot (FC New York City), Maurice Deville (Waldhof Mannheim), Lars Gerson (IFK Norrköping), Tim Hall (FC Karpaty Lwiw), Laurent Jans (SC Paderborn), Aurélien Joachim (Excelsior Virton), Kevin Malget (Excelsior Virton), Marvin Martins (FC Karpaty Lwiw), Anthony Moris (Excelsior Virton), Chris Philipps (Legia Warschau), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiew), Ralph Schon (Una Strassen), Vahid Selimovic (Apollon Limassol), Danel Sinani (F91 Düdelingen), Aldin Skenderovic (Progrès Niederkorn), Olivier Thill (FK Ufa), Vincent Thill (US Orléans), Emmanuel Cabral (Fola Esch), Dave Turpel (Excelsior Virton).

(pp/L'essentiel)