FLF will Fortschritte bei den Löwen sehen

Die «Roud Léiwen» starten am Freitagabend in die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2020. Gegner im Stade Josy-Barthel ist um 20.45 Uhr die Mannschaft aus Litauen, die in der Weltrangliste auf Platz 132 steht. «Vom Papier her, ist Litauen sicherlich der einfachste Gegner», sagt Luc Holtz, der mit seinem Team in der Gruppe B auch auf Europameister Portugal, die Ukraine und Serbien treffen wird. Luxemburgs Nationaltrainer, weiß um die Wichtigkeit der beiden Duelle gegen Litauen. «Mir ist klar, dass meine Arbeit vor allem aufgrund dieser Begegnungen beurteilt wird», so Holtz im Quotidien.

Zwar gibt Paul Philipp, Präsident des Luxemburger Fußballverbandes FLF, der Löwen keine konkreten Ziele, allerdings möchte er sehen, dass das Team Fortschritte macht. Eine schwierige Aufgabe – denn die Gegner heißen nicht San Marino oder Moldawien, wie in der Nations League.

Holtz muss unterdessen ohne Aurélien Joachim und Chris Philipps auskommen. Dafür kann der Trainer auf Vincent Thill und Gerson Rodriguez setzen, die sich zuletzt in guter Form präsentiert haben.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)