Deville steht zur Wahl beim «Tor des Monats»

Der Offensivspieler des SV Waldhof Mannheim ist für sein Traumtor zur 1:0-Führung gegen den KFC Uerdingen von der «ARD Sportschau» für das «Tor des Monats» September nominiert worden.

Der luxemburgische Nationalspieler eroberte vor seinem Treffer den Ball an der Mittellinie, dribbelte bis zur Strafraumgrenze und schloss mit einem sehenswerten Fernschuss in den Winkel ab. Mannheim gewann das Spiel am 9. Spieltag der 3. Liga in Deutschland am Ende mit 3:0. In der Tabelle steht der Aufsteiger aktuell auf Platz sechs. Am vergangenen Spieltag, beim 2:2-Unentschieden gegen Viktoria Köln, musste Deville kurz vor der Halbzeit mit einer Zerrung ausgewechselt werden. Er wird deshalb aller Voraussicht nach die kommenden Länderspiele gegen Portugal und Dänemark verpassen. Nationaltrainer Luc Holtz nominierte Stefano Bensi von Fola Esch für ihn nach.

Die Konkurrenz ist allerdinmgs groß: Neben dem 27-Jährigen stehen auch Amine Harit (Schalke 04), Luca Maria Graf (1. FFC Turbine Potsdam), Rene Weinert (ZFC Meuselwitz) und Sebastian Schmitt (Alemannia Aachen) zur Wahl. Wer Deville seine Stimme geben möchte, kann dies auf der Website der Sportschau tun. Das Voting endet am 19. Oktober um 19 Uhr.

(sw/L'essentiel)