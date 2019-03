Gewinnen die «Roud Léiwen» am grünen Tisch?

Junior Moraes hätte möglicherweise am Montagabend nicht für die Ukraine gegen Luxemburg auflaufen dürfen. Das portugiesische Newsportal Maisfutebol hegt Zweifel, dass der Angreifer spielberechtigt war: Der Spieler von Schachtar Donezk, der gegen Luxemburg zur Startelf gehörte, erfülle nicht die Fifa-Kriterien, um für die Ukraine spielen zu dürfen.

Um eine neue Nationalität zu erwerben, müsse ein Spieler nach Vollendung des 18. Lebensjahres fünf Jahre ohne Unterbrechung in seinem neuen Land leben. Junior Moraes, in Portugal geboren, verbrachte jedoch 2017 einige Monate nach nur vier Jahren und acht Monaten in der Ukraine in China.

FLF legt Einspruch ein

Das portugiesische Schiedsgericht teilt die Ansicht von Maisfutebol. Es bleibt abzuwarten, ob die Uefa den Fall aufgreifen wird und Luxemburg im Nachhinein drei Punkte zuspricht. Auch Portugal könnte von einem Sieg der Luxemburger am grünen Tisch in der Situation profitieren, nachdem es am vergangenen Freitag nur 0:0 gespielt hatte. Junior Moraes wurde in Lissabon in der 76. Minute eingewechselt.

Auf Anfrage von L'essentiel teilte der luxemburgische Fußballverband FLF mit, dass er Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegen wird. Der Verband erwarte von der Uefa eine schnelle Antwort.

(L'essentiel)