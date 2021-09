Yvandro Borges sucht seinen Platz bei den Löwen

Trotz seines jungen Alters übernimmt der 17-jährige Yvandro Borges bei den «Rout Léiwen» auch schon Aufgaben außerhalb des Platzes. Vor dem Freundschaftsspiel gegen Katar, am Dienstag um 20.45 Uhr, war er es, der überraschenderweise zur Pressekonferenz neben seinem Trainer Luc Holtz Platz nahm. «Ich habe die Mannschaft gefragt, wer mitkommen möchte. Er hat sofort zugesagt und ich bin sehr froh, das von einem 17-Jährigen zu hören», erklärt Holtz. Borges wolle sich nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch daneben weiterentwickeln. Und dazu gehört eben auch die Pressearbeit.

Dass Borges schon jetzt zusätzliche Aufgaben innerhalb des Teams übernehmen will, dürfte daran liegen, dass es auf dem Platz gut für ihn läuft. Der Youngster wurde in der Sommerpause bei Borussia Mönchengladbach in den Profikader berufen und kam bereits in den Testspielen gegen den FC Metz und den FC Bayern zum Einsatz. Im Club trainiert er abwechselnd mit der U19 und dem Gladbacher Bundesliga Team.

«Er hat bewiesen, dass er in einem Spiel zum entscheidenden Faktor werden kann», begründete Holtz seine Berufung. Der Trainer erwarte nicht, dass seine Spieler auf internationalem Topniveau agieren können. «Aber ich erwarte, dass sie solchen Spielern wehtun können. Und Yvandro kann das schon», so Holtz weiter. Der jüngste Spieler in Kader Luxemburgs soll nun weiter Erfahrung sammeln. «Ich muss mich an dieses Niveau gewöhnen. Ich muss schneller spielen und schneller denken», sagt der 17-Jährige. Er hofft, auch gegen Serbien wieder einige Minuten auf dem Platz stehen zu dürfen.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)