Luxemburg verliert zwei Plätze in der FIFA-​​Rangliste

NEW #FIFARANKING



Belgium remain top

Sweden & Serbia soar

African quintet make big strides



More info ℹ️➡️ https://t.co/JXYZupuA8D

In der aktuellen FIFA-Rangliste, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, ist die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft um zwei Plätze von Platz 84 auf den Rang 86 gefallen. Das team von Trainer Luc Holtz liegt damit nuneinen Punkt hinter Gabun. Der Rangabstieg ist auf die Nations League zurückzuführen. Luxemburg hat in neuen Wettbewerb zwar drei Mal gewonnen, musste aber auch ein Unentschieden und zwei Niederlagen einstecken.

Angeführt wird die FIFA-Rangliste nach wie vor von Belgien. Die Mannschaft liegt noch immer mit einem Punkt vor Weltmeister Frankreich.

(L'essentiel)