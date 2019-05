Einsatz von Junior Moraes war rechtmäßig

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der ukrainische Nationalspieler Junior Moraes ist rechtmäßig in den EM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und Portugal für sein Land aufgelaufen. Der luxemburgische Fußballverband bestätigte die Entscheidung der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Uefa in einer Pressemitteilung. Der Präsident des ukrainischen Fußballverbandes, Andrei Pavelko, kommentierte das Urteil auf Facebook so: «Das ist ein Sieg für unseren Spieler und für den ukrainischen Fußball.»

Der Luxemburger Verband FLF hatte nach der 1:2-Niederlage Protest gegen den Einsatz Moraes' eingelegt. Der Spieler von Schachtar Donezk, der zur Startelf gehörte, habe nicht die Kriterien erfüllt, um für die Ukraine spielen zu dürfen. Um eine neue Nationalität zu erwerben, müsse ein Spieler nach Vollendung des 18. Lebensjahres fünf Jahre ohne Unterbrechung in seinem neuen Land leben. Junior Moraes, in Portugal geboren, verbrachte jedoch 2017 nur vier Jahren und acht Monate in der Ukraine, bevor er nach China zog.

Auch der portugiesische Verband hatte Protest eingelegt. Portugal und die Ukraine trennten sich 0:0.

(sw/L'essentiel)