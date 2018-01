Luxemburg ist in seiner Gruppe der Favorit

In Liga D der Uefa Nations League geht die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft in ihrer Gruppe als Mitfavorit in den Wettbewerb, der ab diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet. Am Mittwoch wurde die Mannschaft von Trainer Luc Holtz in Gruppe D2 gelost. Dort trifft Luxemburg in Hin- und Rückspiel auf Moldawien, San Marino und Weißrussland. Gegen das vermeintlich stärkste Team der Gruppe, Weißrussland, holte Luxemburg zuletzt in der WM-Qualifikation einen Sieg und ein Unentschieden.

In der Fifa-Weltrangliste belegt das Großherzogtum derzeit Platz 84. Aus Liga D steht zurzeit nur Mazedonien besser da (73.). «Gegen Weißrussland zu spielen wird langsam schon zur Tradition. Moldawien und San Marino sind definitiv machbar. Unser Zeil muss heißen, die Gruppe auf Platz eins abzuschließen», sagt Nationalspieler Daniel Da Mota.

Wollen sich die «Roud Léiwen» für die Play-off-Spiele um den Aufstieg in Liga C qualifizieren, müssen sie in ihrer Gruppe den ersten Platz schaffen. Die Gruppenspiele finden von September bis November 2018 statt. Das Team, das in den Play-offs der Liga D am weitesten kommt und sich noch nicht für die EM 2020 qualifiziert hat, bekommt ein Ticket für die Europameisterschaft.

Luc Holtz scheint mit der Auslosung zufrieden zu sein.



Liga D im Überblick:

D1: Andorra, Georgien, Kasachstan, Lettland

D2: San Marino, Luxemburg, Moldawien, Weißrussland

D3: Kosovo, Malta, Färöer, Aserbaidschan

D4: Gibraltar, Liechtenstein, Armenien, Mazedonien

So sieht der Pokal der Nations League aus:



A first look at the #NationsLeague trophy pic.twitter.com/y94135cboP — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 janvier 2018

(sw/L'essentiel)