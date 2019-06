«Luxemburg kann eine Falle für jeden Gegner sein»

L'essentiel: Am Montagabend werden mehr als 30.000 Zuschauer in der Lviv Arena sein und nach der Junior Moraes-Affäre könnte der Empfang etwas angespannt sein.

Luc Holtz: Ich kümmere mich um das Sportliche, ich bereite meine Mannschaft auf das Spiel vor. Und was ich weiß, ist, dass Junior Moraes Montagabend nicht spielt. Um den Rest kümmere ich mich nicht. Der Empfang und die Organisation in Lemberg waren bisher perfekt. Was die Zuschauerzahlen betrifft, so spielten wir auch schon in einem vollen Stadion in Toulouse gegen Frankreich und erzielten ein Unentschieden. Es dürfen auch 100.000 Zuschauer sein, das ist kein Problem. Im Gegenteil, alle Fußballer träumen davon, in vollen Stadien zu spielen.

Die Ukraine hat Serbien am Freitag in diesem Stadion gerade mit einem 5:0-Sieg regelrecht vernichtet, hat Sie das überrascht?

Überhaupt nicht. Das überrascht mich nicht. Ich habe Ihnen vor einigen Monaten gesagt, dass ich die Ukraine aktuell für eines der besten Teams in Europa halte. Sie haben sehr technische Spieler und eine große kollektive Stärke. Wenn sie am Ball sind, spielen sie mit einem sehr hohen Tempo, es wird sehr kompliziert werden.

Beim Hinspiel war es ein sehr knappes Spiel (1:2-Niederlage), glauben Sie, dass Sie diese Mannschaft zu Hause schlagen können?

Nach dem Hinspiel wird uns die Ukraine sicherlich nicht unterschätzen. Aber wir werden versuchen, unsere gute Leistung zu wiederholen und gleichzeitig noch effizienter sein. Luxemburg kann nun eine Falle für jeden Gegner sein. Am Anfang sind fast alle unsere Gegner überlegen. Also versuchen wir, ihre Kräfte zu neutralisieren und spielen mit unseren Stärken. In den letzten Monaten haben wir das gar nicht so schlecht gemacht.

Am Freitagabend hatte das Team in Litauen Schwierigkeiten, mit der Aggressivität des Gegners klar zu kommen, kann das auch am Montagabend ein Problem sein?

Die Litauer haben sich für eine sehr aggressive Spielweise entschieden, weil sie uns technisch unterlegen sind. Montag wird das Gegenteil sein, denn es ist die Ukraine, die viel mehr Qualitäten am Ball hat, also wird das Spiel völlig anders sein.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)