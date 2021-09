«Rout Léiwen» retten ersten Sieg im neuen Stadion

Das neue Stade de Luxembourg war am Mittwochabend der Austragungsort des WM-Qualifikationsspiels zwischen Luxemburg und Aserbaidschan. Pandemie-bedingt waren 2000 Zuschauer für das Match zugelassen. Rund 9000 Zuschauer könnten in dem über 75 Millionen Euro teuren Neubau Platz finden.

Der Laune der «Rout Léiwen» tat die nur «halbvolle Hütte» aber keinen Abbruch. Nach dem Anpfiff dauerte es gerade mal acht Minuten bis Mica Pinto die Luxemburger Elf in Führung schoss. In der 26. Minute fackelte der Schiedsrichter Irfan Pelijto nach einem Foul im Strafraum nicht lange und gab einen Elfmeter für das Großherzogtum. Gerson Rodrigues verwandelte den Strafstoß eiskalt. Mit einer komfortablen 2:0-Führung ging es in die Halbzeit.

Während Luxemburg unverändert in die zweite Hälfte startete, wechselte Aserbaidschans Coach Giovanni de Biasi gleich drei Spieler aus. Generell entwickelte die Partie nach der Pause etwas weniger Tempo, in der 67. Minute bezahlten die Luxemburger dies mit dem spektakulären Freistoß-Anschlusstreffer durch Emin Makhmudov. Von da an hatte Luc Holtz Elf deutlich zu kämpfen, um die nur noch knappe Führung über die Zeit zu retten. Nach 94 Minuten endete die Zitterpartie mit einem hart umkämpften Sieg für die Gastgeber. Die siegreiche Einweihung des Stade de Luxembourg war damit doch noch geglückt.

Congrats @flf_lu fir 2-1????????-???????? an daat am ganz neien ⚽️ Stadium. Eng besser Aweiung konnt een sech net wenschen XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 1, 2021

Auch Xavier Bettel (DP) gratulierte den «Rout Léiwen» auf Twitter zum Sieg. «Eine bessere Einweihung konnte man sich nicht wünschen», so der Premier.

(L'essentiel)