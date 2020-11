Luxemburg verbietet Drohnen bei Länderspiel

Luxemburg will auf eine neue diplomatische Krise verzichten. Das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten hat am Mittwoch ein Verbot aller Drohnenflüge über dem Stade Josy Barthel für kommenden Dienstag erlassen. Dann trifft die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft um 20.45 Uhr in der Nations League auf die Auswahl Aserbaidschans.

Am 3. Oktober 2019 war die Europa-League-Begegnung zwischen F91 Düdelingen und Qarabag Agdam aus Aserbaidschan unterbrochen worden, weil über dem Stade Josy Barthel eine Drohne auftauchte, an der die Fahne der Republik Bergkarabach angebracht war. Außerdem hatten Anhänger der Gäste das Feld gestürmt.

Bis zu acht Jahre Haft

Die Aktion stellte eine Provokation gegenüber dem Gegner Düdelingens dar. Seit 1993 kann der Fußballklub Qarabag nicht mehr in Agdam spielen. Die Stadt wurde wegen des Bergkarabach-Konflikts, in den Aserbaidschan und Armenien involviert sind, zu einer Geisterstadt. In der Region herrscht zwischen den beiden Nationen Krieg.

Wer sich dem Drohnenverbot widersetzt, dem droht eine Haftstrafe von acht Tagen bis zu einem Jahr und/oder eine Geldstrafe zwischen 12 und 248 Euro.

(ol/L'essentiel)