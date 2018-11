«Roud Léiwen» empfangen Weißrussland zum Endspiel

Fernsehsender, Radio und Printmedien aus mehreren Ländern stehen bereit: Selten war das Interesse an der luxemburgsichen Fußball-Nationalmannschaft so hoch wie an diesem Donnerstag. Kein Wunder, schließlich spielt die Mannschaft von Trainer Luc Holtz um 20.45 Uhr gegen Weißrussland um den Sieg in der Nations-League-Gruppe D2. Mit einem Erfolg gegen Weißrussland im Stade Josy Barthel würden die Roten Löwen nicht nur un die Gruppe D1 aufsteigen, sondern auch in einem Play-off-Turnier (Halbfinale und Finale) mit den drei restlichen Gruppensiegern aus Liga D um ein Ticket zur Europameisterschaft 2020 kämpfen.

Bildstrecken Luxemburg startet exzellent in die Nations League Tabelle:



1. Luxemburg 3 7:1 9

2. Weißrussland 3 6:0 8

3. Moldawien 3 2:4 5

4. San Marino 3 0:10 0

Wie es Paul Philipp, Präsident der FLF, ausdrückt, bietet die Nations League der Luxemburger Auswahl «eine einzigartige Gelegenheit». Nach vier Spieltagen und drei Siegen steht Luxemburg mit neun Punkten an der Spitze der Gruppe und hat alles selbst in der Hand. «Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und hatten geheime Trainingseinheiten und untersagten Interviews. Am Donnerstag steht einfach zu viel auf dem Spiel», so Phillip.

Mutsch und Thill müssen passen

Gewinnt die Mannschaft gegen Weißrussland, darf sie weiter von der Europameisterschaft träumen. Im Falle einer Niederlage übernehmen die Weißrussen die Tabellenführung. Weil Luxemburgs Hauptkonkurrent am letzten Spieltag gegen das punktlose San Marino spielt, dürfte der Gruppensieg für das Großherzogtum dann wohl nicht mehr zu erreichen sein. Ein Unentschieden würde die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagen, wenn Luxemburg in Moldawien zu Gast ist.

Luc Holtz kann am Donnerstagabend personell fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Mario Mutsch und Vincent Thill fallen verletzt aus.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)