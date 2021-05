Spielen die «Rout Léiwen» bald vor 2000 Fans?

Der Luxemburger Fußballverband (FLF) möchte das nächste Freundschaftsspiel der Rout Léiwen am 6. Juni gegen Schottland mit Publikum organisieren. Ein entsprechender Brief wurde an den Sportminister Dan Kersch (LSAP) geschickt. Mit den geplanten 25 Prozent der Gesamtkapazität des Josy Barthel-Stadions könnten etwa 2000 Zuschauer das Spiel verfolgen.

«Der FLF hat vorgeschlagen, dass sich jeder Zuschauer vor dem Spiel einem Schnelltest unterziehen soll und wäre für die Organisation der Tests und die Übernahme der Kosten verantwortlich», wie es in dem Brief heißt. Auch alle weiteren Gesundheitsmaßnahmen sollen eingehalten werden. Der Plan könne ein erster Test für zukünftige Sportereignisse im Land sein, auch vor dem Hintergrund, dass viele europäische Länder aktuell an der Rückkehr der Zuschauer in die Stadien arbeiten.

(mc/L'essentiel)