Omosanya erstmals in Nationalelf berufen

Luc Holtz, der Trainer der luxemburgischen Nationalmannschaft, hat am Freitag seinen Kader für die kommenden Spiele bekannt gegeben. Neu dabei ist Michael Omosanya, der 21 Jahre alte Stürmer von Fola Esch.

Die Rout Léiwen treffen am Samstag, 9. Oktober, im Stade de Luxembourg auf Serbien, am Dienstag, 12. Oktober spielt das Team im Estadio do Algarve gegen Portugal.

Beide Spiele finden im Rahmen der WM-Qualifikation statt. Vor dem 6. Spieltag liegt Luxemburg in der Gruppe A mit sechs Punkten auf Rang drei. Portugal ist mit 13 Punkten der Spitzenreiter, Serbien mit elf Zählen Tabellenzweiter.

Das komplette Aufgebot:

La liste du Luxembourg pour la Serbie et le Portugal, avec la surprise Michael Omosanya (Fola Esch) et bien sûr Sébastien Thill trois jours après son but contre le Real Madrid @lessentiel pic.twitter.com/QoA4hkFrTp — Tom Vergez (@tvergez) October 1, 2021

(fl/L'essentiel)