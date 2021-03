Luxemburg schlägt Irland zum Auftakt

Das Team von Nationaltrainer Luc Holtz hat gegen Irland eine tolle Leistung mit einem Sieg gekrönt. Die Männer aus dem Großherzogtum mussten noch vor dem Anpfiff eine erste Hiobsbotschaft verdauen: Kevin Malget musste aus dem Mannschaftsquartier abreisen – nach positiven Coronatests. Kurz vor dem Ende erlöste Gerson Rodrigues sein Team mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz zum 0:1 Endstand.

Seine Mannschaft zeigte auch ohne den Hesperinger Abwehrspieler eine solide Leistung in der ersten Hälfte. Mit starkem Pressing und solider Abwehrarbeit kontrollierten die Luxemburger über weite Strecken das Spielgeschehen. Im Spiel nach vorne offenbarten die Männer von Luc Holtz noch einiges an Potenzial. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es ein Lupfer von Matchwinner Gerson Rodrigues, der dem irischen Schlussmann bei seinem Debüt alles Können abverlangte. In höchster Not gelang es dem 19-jährigen Gavin Bazunu im Tor der Gastgeber den Versuch des Stürmers vor der Linie zu stoppen. So ging es für beide Mannschaften ohne Tore in die Halbzeitpause.

Luxemburg mit solider Leistung

Gastgeber Irland kam dann auf einer Position verändert aus der Pause. Für Matt Doherty, der nach einer Verletzung immer noch mit seiner Form zu ringen schien, kam Robbie Brady. Brady war direkt nach Wiederanpfiff in eine gefährliche Aktion der Iren vor Luxemburgs Kasten verwickelt. Den Hausherren gelang es in der zweiten Hälfte deutlich besser den Luxemburgern Spielanteile abzunehmen.

Vincent Thill hatte in der 62. Spielminute den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber im Nachschuss an Bazunu. Eine kurze Schrecksekunde bot in der 75. Minute Luxemburgs Kapitän Laurent Jans. Der Verteidiger von Standart Lüttich blieb nach einem Kontakt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, konnte die Partei aber nach kurzer Behandlung zu Ende spielen. In der 85. Minute war Angreifer Gerson Rodrigues zur Stelle und überwand den jungen Schlussmann der Hausherren mit einem flachen Schuss aus der Distanz.

(ng/hoc/L'essentiel)