Zwei weitere Testspiele für die Roud Léiwen

Bevor die neue Nationenliga im September für Luxemburg beginnt, testet die Fußball-Nationalmannschaft fleißig. Wie der Verband am Donnerstag bekannt gab, absolvieren die Roud Léiwen vor Sommerbeginn zwei weitere Testspiele.

Zunächst gastiert das Team aus dem Senegal im heimischen Stade Josy Barthel. Die Partie wird am Donnerstag, 31. Mai, ausgetragen. Knapp eine Woche später spielt das Team um Nationaltrainer Luc Holtz erneut in der Hauptstadt. Am Dienstag, 5. Juni, macht Georgien seine Aufwartung im Großherzogtum. Die Anstoßzeiten für die beiden Partien sind derzeit noch nicht bekannt.

Bereits im März hat die Nationalmannschaft zwei Freundschaftsspiele vor der Brust. Zunächst geht es am Donnerstag, 22. März, zum Auswärtsspiel nach Malta. Am Dienstag, 27. März, empfängt Luxemburg zu Hause Österreich.

(hej/L'essentiel)