Das hat sich angedeutet: 1:0 für Weißrussland

21.34

In der Nachspielzeit noch einmal eine dicke Chance für Weißrussland. Diese Mal ist Moris aber zur Stelle.

21.30

Kurz vor der Pause ist es dann doch passiert. Und das völlig verdient. Moris geht in der 43. Minute bei einer Flanke nur halbherzig raus. Der Ball trudelt zu Anton Saroka - und der schiebt trocken ein.

21.28

Die Luxemburger kommen mit dem Untergrund überhaupt nicht zurecht. Fast alle Spieler haben Standschwierigkeiten. Und das Passspiel ist zum Vergessen.

21.24

Größte Chance des Spiels. Und die haben die Gastgeber. Moris muss raus, der Ball kommt in die Mitte, doch der Weißrusse ist ein paar Zentimeter zu klein und kommt nicht richtig an den Ball. Drüber.

21.22

Puh, harter Tobak bis jetzt. Fehlt eigentlich ein Stammspieler? Wenn ja, würde das viel erklären. Meint er jedenfalls.

21.15

Ein attraktives Spiel ist das derzeit nicht. Luxemburg kann an die starken Leistungen zuletzt nicht anknüpfen. Es hakt vor allem am Passspiel.

21.10

Kevin Malget klärt in höchster Not. Dabei prallt er aber mit Teamkollege Dirk Carlson zusammen. Derzeit hat Luxemburg mehr mit sich selbst als dem Gegner zu kämpfen. Das untermauern auch die vielen Fehlpässe in der Anfangsphase.

21.04

Erste Chance des Spiels. Nach einer Flanke kommt ein russischer Angreifer zum Kopfball. Sein Name tut nichts zur Sache. Der Weißrusse halt. Der Ball trudelt vorbei.

21.00

Ein Experte würde wohl sagen, es handelt sich noch um die Abtastphase. Für mich sieht es aus wie Schach. Nur ohne Würfel.

20.55

Chris Philipps und ein Gegenspieler rasseln im Mittelfeld zusammen. Der Luxemburger bleibt benommen liegen. Da bleibt nicht nur ihm die Luft weg. Hier blitzschnell das Originalvideo.

20.50

Nach wenigen Minuten zeigt sich schon: Es wird ein Spiel auf zwei Tore. Elf gegen elf. Mit Schiedsrichter. Wer hätte das gedacht?

20.45

Und schon rollt der Ball. Die Ränge sind übrigens nur spärlich gefüllt. Die Weißrussen glauben wohl selbst nicht an das Wunder gegen Luxemburg. Verständlich.

20.40

In wenigen rollt die Pille. Hier die Aufstellung unserer Löwen: Moris - Jans, Chanot, Philipps, Malget, Carlson - Turpel, Martins, O. Thill, Sinani - Joachim.

20.35

Nach dem blitzsauberen Start in die Nations League mit dem 4:0 gegen Moldawien und dem 3:0 in San Marino, werden die Träume in Luxemburg realer. Heute Abend geht es ab 20.45 Uhr in Weißrussland um mehr als drei Punkte. Holen sich die Männer von Coach Luc Holtz drei Zähler, wäre der Gruppensieg schon fast eingetütet. Auch bei einem Unentschieden hätte Luxemburg noch eine gute Ausgangsposition.

20.30

Hallo und guten Abend liebe Freunde der ruhmreichen Abendunterhaltung,

Luxemburg ist auf dem Weg zur Europameisterschaft 2020. Für diesen Satz wäre man vor wenigen Jahren noch ausgelacht worden. Doch dank der neuen Nations League und einer starken Spielergeneration ist an der Aussage nur nichts Witziges mehr zu erkennen. Und nun folgt ein Satz, für den man vor wenigen Jahren auch noch ausgelacth worden wäre: Danke, liebe Uefa!

(Henning Jochum/L'essentiel)