Aurélien Joachim schießt sich schon mal warm

Bei der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft steigt vor dem Nations-League-Spiel um den Gruppensieg langsam die Anspannung. Setzen sich die Roten Löwen in ihrer Gruppe als Tabellenerster durch, qualifiziert sich die Mannschaft für die Play-offs um den Aufstieg in Liga C, der zusätzlich mit einem Ticket zur Europameisterschaft 2020 belohnt wird.

Vor dem wohl entscheidenden Gruppenspiel gegen Weißrussland, das am Donnerstag um 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel angepfiffen wird, scheint Luxemburgs Stürmer Aurélien Joachim in Topform zu sein. Jedenfalls lässt das ein Trainingsvideo (siehe unten), das auf Youtube gestellt wurde, vermuten. Es zeigt den 75-fachen Nationalspieler, wie er eine Flanke akrobatisch volley per Hacke abnimmt und den Ball so über die Torlinie bugsiert. Gegen Weißrussland darf er auch gerne weniger spektakulär treffen.

