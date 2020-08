«Rout Léiwen» ohne Chanot zur Nations League

Für die ersten Länderspiele der luxemburgischen Nationalmannschaft seit November 2019 hat Trainer Luc Holtz am Mittwoch den Kader bekanntgegeben. Nicht im Aufgebot findet der Innenverteidiger Maxime Chanot vom New York City FC. Aufgrund der Corona-Pandemie müsste er sich bei seiner Einreise aus den Vereinigten Staaten in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Auch Aurélien Joachim ist nicht mehr dabei, da er seine internationale Karriere beendet hat.

Die beiden Metzer Vincent Thill und Laurent Jans kehren dagegen in den Kreis der «Rout Léiwen» zurück – im Gegensatz zu Chris Philipps vom belgischen Zweitligisten Lommel SK.

Luxemburg trifft zum Auftakt der Nations League am 5. September im Auswärtsspiel auf Aserbaidschan. Danach folgt ein Freundschaftsspiel gegen Montenegro am 8. September. Bereits am 1. September empfängt Luxemburg im Stade Josy Barthel den 1. FC Saarbrücken zu einem Testspiel.

Auf einen Blick:

Torhüter: Moris, Schon, Kips

Abwehr: Jans, Hall, Carlson, Selimovic, Gerson, Malget, Mahmutovic

Mittelfeld: V. Thill, Barreiro, Sinani, O. Thill, Skenderovic, Martins-Perreira, Olesen, Bohnert

Angriff: G. Rodrigues, Deville, Bensi, Muratovic, Curci



(L'essentiel)