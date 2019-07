«Roud Léiwen» reisen nach Dänemark

Der FLF gab am Montag bekannt, dass die Fußballnationalmannschaft am 15. Oktober, um 19.00 Uhr im Aalborg-Stadion, in Dänemark ein Freundschaftsspiel spielen wird. Dieses Spiel wird vier Tage nach dem EM-Qualifikationsspiel Portugal-Luxemburg ausgetragen, in dem es um die Teilnahme für die EM-2020 geht. (am 11. Oktober um 20:45 Uhr in Lissabon).

(NC/L'essentiel)