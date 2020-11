Holtz will seine Spieler wieder auf die Beine bringen

Der Trainer der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft, Luc Holtz, macht keinen Hehl daraus, dass er das anstehende Freundschaftsspiel gegen Österreich (Mittwoch, 20.30 Uhr) vor allem dazu nutzen will, um seinen Akteuren Spielpraxis zu geben.

Weil in der BGL Ligue seit drei Wochen kein Ball mehr rollt und viele seiner Legionäre im Ausland wenig Spielzeit bekommen, will er seine Spieler «zunächst wieder auf die Beine bringen», wie er sagt.

«Wir spielen nicht unbedingt auf Ergebnis, sonst würde ich die beste Elf aufstellen», erklärt Holtz. Das Österreich-Spiel werde eine Gratwanderung: «Einerseits wollen wir Spielpraxis, andererseits aber auch frisch bleiben für die kommenden Spiele in der Nations League», erklärt der FLF-Coach. Am kommenden Samstag treffen die «Rout Léiwen» auf Zypern, am Dienstag auf Aserbaidschan – entscheidende Spiele um den Aufstieg in die B-Liga.

(Tom Vergez/L'essentiel)